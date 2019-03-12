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07.03.2019 г. | 15:07Гости эфира: Гурман Юрий
В Снежинске приготовили ловушку для медведя, который впал в спячку на окраине города
12.03.2019 г. 11:18
Медведя, который в прошлом году заснул на территории Снежинска, загонят в лопушку и вывезут в государственный заказник.
Для медведя приготовили клетку с приманкой. Охотники надеются, что животное будет голодным и попадет в ловушку. После этого его вывезут в один из государственных заказников региона.
По словам руководителя управления экологического просвещения минэкологии Челябинской области Виталия Безрукова, обычно медведи на Южном Урале просыпаются в период с середины марта до апреля. Однако это животное выйдет из спячки раньше, так как оно лежит не в берлоге, а на поляне.
Медведя заметили в черте Снежинска возле местной ТЭЦ в начале декабря 2018 года. Первые несколько недель после обнаружения животного в лесу дежурили охотники, которые охраняли его от любопытстующих местных жителей.
Скриншот видео с сайта vk.com/snzsegodnya, Роман Плотников
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