«Решу одним МИГом или двумя». В Челябинск привезли выставку оружия террористов и футболки с Путиным

Фото: Анна Адианова

На станцию Челябинск-Главный во вторник, 12 марта, приехал поезд с трофейным оружием террористов из Сирии.

Состав курсирует по городам России в рамках акции «Сирийский перелом». В вагонах и на платформах поезда размещено более 500 экспонатов. Среди них танк Т-55, ACV-15, бронированный штурмовой автомобиль YPG EAGLE HEAD, самоходный минный трал Aardvark JSFU, «джихад-мобиль» на базе Jeep Grand Cherokee.

Танк Т-55 с динамической защитой на башне

Авиационная ракетная установка в кузове джипа. Такие машины называют «одноразовыми»

В составе эшелона есть три вагона с образцами холодного и огнестрельного оружия, инженерных боеприпасов и самодельных взрывных устройств, средств связи, индивидуальных рационов питания, экипировки и оборудования террористов.

Челябинцы выстроились в очереди к вагонам с экспонатами. В толпе был замечен митрополит Челябинский и Миасский Григорий

Пока поезд с трофеями стоит на путях, на вокзале работает мобильный пункт отбора на военную службу по контракту.

Также в рамках акции там продают сладкие наборы и футболки с портретом президента России Владимира Путина. На одной из них написано «Решу одним МИГом или двумя».

Акция «Сирийский перелом» приурочена к 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Экспресс отправился из Москвы 23 февраля. Он побывает в 60 городах.

Фото: Анна Адианова

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