- 66.0763р. + 0.1117
- 74.2896р. - 0.2834
-
07.03.2019 г. | 15:07Гости эфира: Гурман Юрий
Сатку официально включили в список «умных» городов России
12.03.2019 г. 11:05
Минстрой России одобрил заявку о включении Сатки в перечень пилотных городов проекта «Умный город».
Пилотные города станут площадками для тестирования передовых технологий. Соглашения о реализации проекта будут подписаны до конца марта, сообщил замминистра строительства России Андрей Чибис. Руководитель ведомства утвердил стандартный набор технологий, которые должны внедрить в городах-пилотах. В него входят восемь направлений, в том числе умные транспорт и ЖКХ.
Как рассказал корреспонденту «Челябинского эха» директор проекта «Умный город» ПАО «Ростелеком» на Урале Олег Извеков, включение Сатки в список пилотных городов поможет рассчитывать на федеральное субсидирование.
«Одна из основных задач сейчас в рамках проекта «Умный город» — это максимально оцифровать и оснастить умными счетчиками, которые в онлайн-режиме автоматически передают информацию о том, сколько вышло ресурсов, сколько прошло по тому или иному участку, где произошли потери, сколько вошло в многоквартирный дом, сколько житель отдельной квартиры потребил. И только когда мы получим вот эту сводную информацию, мы поймем вообще, что у нас происходит с ресурсами. И все это, безусловно, требует финансовых вложений, участие в пилотном проекте позволяет рассчитывать и на федеральное субсидирование данных проектов», — пояснил Олег Извеков.
В будущем в Сатке планируют установить системы мониторинга дорожного полотна и вывоза мусора, также там оборудуют умные нерегулируемые пешеходные переходы.
Среди других южноуральских городов, подавших заявки на включение в программу минстроя, — Челябинск и Снежинск.
Фото: Анна Адианова
- 13.12.2018 г. Сатка стала самым «умным» городом России. Как это облегчило жизнь населения?
- 12.12.2018 г. Челябинск станет умным городом
- 11.10.2018 г. Прокуратура обязала власти Саткинского района отремонтировать ГЭС «Пороги»
- 18.09.2018 г. В Сатке из-за аварии в центральной котельной отложили начало отопительного сезона
- 17.09.2018 г. Следователи начали проверку по факту аварии в котельной в Сатке