Сатку официально включили в список «умных» городов России

Фото: Анна Адианова

Минстрой России одобрил заявку о включении Сатки в перечень пилотных городов проекта «Умный город».

Пилотные города станут площадками для тестирования передовых технологий. Соглашения о реализации проекта будут подписаны до конца марта, сообщил замминистра строительства России Андрей Чибис. Руководитель ведомства утвердил стандартный набор технологий, которые должны внедрить в городах-пилотах. В него входят восемь направлений, в том числе умные транспорт и ЖКХ.

Как рассказал корреспонденту «Челябинского эха» директор проекта «Умный город» ПАО «Ростелеком» на Урале Олег Извеков, включение Сатки в список пилотных городов поможет рассчитывать на федеральное субсидирование.

«Одна из основных задач сейчас в рамках проекта «Умный город» — это максимально оцифровать и оснастить умными счетчиками, которые в онлайн-режиме автоматически передают информацию о том, сколько вышло ресурсов, сколько прошло по тому или иному участку, где произошли потери, сколько вошло в многоквартирный дом, сколько житель отдельной квартиры потребил. И только когда мы получим вот эту сводную информацию, мы поймем вообще, что у нас происходит с ресурсами. И все это, безусловно, требует финансовых вложений, участие в пилотном проекте позволяет рассчитывать и на федеральное субсидирование данных проектов», — пояснил Олег Извеков.

В будущем в Сатке планируют установить системы мониторинга дорожного полотна и вывоза мусора, также там оборудуют умные нерегулируемые пешеходные переходы.

Среди других южноуральских городов, подавших заявки на включение в программу минстроя, — Челябинск и Снежинск.

Фото: Анна Адианова



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