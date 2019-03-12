Челябинскому предпринимателю не дали улететь в Израиль из-за многомиллионных долгов

Фото с сайта mkset.ru

Жителя Челябинска не выпустили из страны из-за долга в 140 млн рублей.

Всего с 2015 года на челябинца завели 12 исполнительных производств. Мужчина был должен нескольким юрлицам и банку почти 165 млн рублей. При этом у него не было практически никакого имущества, кроме нежилого помещения в залоге и земли в Кременкуле, которую продали с аукциона.

8 марта 2019 года должник попытался вылететь в Израиль, однако на паспортном контроле его остановили. Доводы, что он является гражданином этой страны и летит на родину, на пограничников не подействовали. В стоп-лист его фамилию внесли судебные приставы. Для того чтобы покинуть Россию, мужчина должен будет погасить свои обязательства. На данный момент их сумма составляет почти 140 млн рублей, отметили в областном управлении службы судебных приставов.

Фото с сайта mkset.ru

Все новости за 12.03.2019 г.»