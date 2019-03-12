Мэру Чебаркуля Сергею Ковригину предъявили обвинение в получении взятки

Фото с сайта sledcom.ru

Следователи предъявили главе Чебаркуля обвинение.

Сергею Ковригину вменяют получение взятки в виде услуг неимущественного характера. Вознаграждение оценили в 50 тыс. рублей. Глава Чебаркуля получил его от представителя коммерческой организации за незаконную передачу объектов муниципальной собственности в 2016 году.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства преступления. Сергей Ковригин с 5 марта находится под домашним арестом. В региональном управлении Следственного комитета подчеркнули, что проверяют причастность мэра Чебаркуля к совершению других преступлений.

Фото с сайта sledcom.ru



Все новости за 12.03.2019 г.»