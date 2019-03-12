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07.03.2019 г. | 15:07Гости эфира: Гурман Юрий
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Мэру Чебаркуля Сергею Ковригину предъявили обвинение в получении взятки
12.03.2019 г. 10:34
Фото с сайта sledcom.ru
Следователи предъявили главе Чебаркуля обвинение.
Сергею Ковригину вменяют получение взятки в виде услуг неимущественного характера. Вознаграждение оценили в 50 тыс. рублей. Глава Чебаркуля получил его от представителя коммерческой организации за незаконную передачу объектов муниципальной собственности в 2016 году.
Сейчас следователи устанавливают обстоятельства преступления. Сергей Ковригин с 5 марта находится под домашним арестом. В региональном управлении Следственного комитета подчеркнули, что проверяют причастность мэра Чебаркуля к совершению других преступлений.
Фото с сайта sledcom.ru
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