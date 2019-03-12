Южноуральский бизнес получит поддержку в развитии экспорта через зарубежные филиалы «ОПОРЫ РОССИИ»

Фото с сайта gubernator74.ru

Губернатор Борис Дубровский рассказал о совершенствовании системы поддержки бизнеса в регионе.

Меры по усилению поддержки предпринимателей глава региона обсудил с президентом общественной организации «ОПОРА РОССИИ» Александром Калининым. В 2019 году в Челябинской области начнет работу центр поддержки фермерства, а в «Территории бизнеса» откроется коллективный офис.

Руководство «ОПОРЫ РОССИИ» выступило с предложением поддержать создание собственных представительств в зарубежных странах. По словам Александра Калинина, они станут каналом сбыта продукции для малых и средних предприятий и окажут бизнесменам помощь в выходе на внешние рынки. «Малый и средний бизнес динамично не может развиваться, если не займется экспортом — задача стоит вырасти по экспорту в два раза за ближайшие 12 лет», — уточнил он.

Губернатор Борис Дубровский подчеркнул, что регион сейчас лидирует по экспорту главным образом продукции крупных промышленных предприятий и агрохолдингов. «Представителям среднего бизнеса дополнительная помощь не помешает, конечно, для таких предприятий должны создаваться точки компетенций по экспорту. Эта работа должна быть организована с точки зрения бизнеса», — уточнил глава региона.

Как отметил Борис Дубровский, в Челябинской области за 2018 год практически завершили переформатирование системы поддержки предпринимателей по принципу «одного окна» на базе «Территории бизнеса». Местным коммерсантам за прошедший год выдали гарантийных поручительств на 5,5 млрд рублей, а кредитных средств привлекли более чем на 12 млрд рублей.

Фото с сайта gubernator74.ru



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