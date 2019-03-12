В Челябинске за сутки задержали более 20 нелегалов, работающих на маршрутках

Фото с сайта vk.com/chelgai74

Челябинские полицейские подвели итоги первого дня мероприятия «Маршрутка-нелегал».

За прошедшие сутки в Челябинске выявили 89 нарушений со стороны водителей маршруток. Десять микроавтобусов поставили на специализированные стоянки. Полицейские проверили по базам 254 иностранца. 22 человек уличили в нарушении миграционного законодательства. По трем нелегалам было принято решение о выдворении за пределы России, сообщили в пресс-службе городского управления ГИБДД.

Операция «Маршрутка-нелегал» продлится до пятницы, 15 марта. За первые два месяца 2019-го по вине водителей маршруток было совершено 18 ДТП, в которых пострадали 25 человек.

Фото с сайта vk.com/chelgai74



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