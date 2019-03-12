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07.03.2019 г. | 15:07Гости эфира: Гурман Юрий
Челябинские экоактивисты самостоятельно создали прибор для замера загрязнения воздуха
12.03.2019 г. 08:31
Губернатор Борис Дубровский рассказал о поддержке НКО экологической тематики в Челябинской области.
Прибор экоактивистов способен в случае отклонения от норм передавать данные напрямую в областное минэкологии. Свое изделие общественники представили губернатору Борису Дубровскому. Глава региона отметил важность включения экоактивистов в мониторинг качества окружающей среды.
«В 2018 году мы поддержали шесть проектов и увидели хорошую отдачу. Поэтому принято решение продолжить субсидирование НКО по экологической теме», – отметил Борис Дубровский.
В 2019 году бюджетные субсидии на экопроекты в Челябинской области получили 14 некоммерческих организаций.
Государственный экомониторинг на Южном Урале ведет гидрометцентр. Сейчас в Челябинске работают восемь стационарных постов контроля качества воздуха. В 2019 году планируется приобрести еще один, а также получить шесть станций от Росприроднадзора — ранее их задействовали на предприятиях по уничтожению химического оружия в Курганской области. Кроме того, в городе работают три автоматизированные передвижные лаборатории качества атмосферного воздуха.
Фото с сайта gubernator74.ru
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