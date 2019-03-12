Поврежденный при взрыве дом в Магнитогорске признали пригодным для проживания

Фото с сайта gubernator74.ru

Эксперты признали дом по проспекту Карла Маркса, 164 в Магнитогорске пригодным для дальнейшего проживания.

Экспертизу проводила организация «Магнитогорский гипромез». В заключении указано, что конструкции находятся в работоспособном состоянии, а здание пригодно для дальнейшего проживания.

В ближайшее время документы передадут на государственную экспертизу. Выдача заключения по ее результатам запланирована на 25 марта, сообщили в пресс-службе администрации Магнитогорска.

Окончательное решение озвучат до 1 апреля на заседании межведомственной комиссии. Если госэкспертиза утвердил заключение «Магнитогорского гипромеза», в доме на проспекте Карла Маркса, 164 проведут капитальный ремонт, двор будет благоустроен.

Часть здания обрушилась при взрыве утром 31 декабря. Погибли 39 человек. По предварительным данным, причиной стал взрыв бытового газа.

Фото с сайта gubernator74.ru



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