Бизнесмен Артур Никитин продает недостроенную гостиницу на улице Васенко

Фото с сайта 74.ru

Один из объектов к саммиту ШОС в Челябинске выставили на продажу.

Объект целиком продают за 600 млн рублей. Его собственник, местный предприниматель Артур Никитин также рассматривает варианты продажи по этажам, их в здании шесть. Квадратный метр постройки оценивается в 30 тыс. рублей. Как сообщает 74.ru, работы на объекте не только не остановлены в связи с продажей, но и идут полным ходом. Сдать его предполагается во втором квартале 2020 года, однако строители рассчитывают закончить возведение до конца 2019 года.

Первоначально здание на перекрестке улиц Васенко и Коммуны проектировали как торговый центр. В преддверии саммитов ШОС и БРИКС-2020 назначение объекта изменили на гостиницу со спорткомплексом. Во время проведения международных форумов там планируют разместить делегатов из Китая.

Фото с сайта 74.ru

Все новости за 11.03.2019 г.»