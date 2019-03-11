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07.03.2019 г. | 15:07Гости эфира: Гурман Юрий
Бизнесмен Артур Никитин продает недостроенную гостиницу на улице Васенко
11.03.2019 г. 16:30
Один из объектов к саммиту ШОС в Челябинске выставили на продажу.
Объект целиком продают за 600 млн рублей. Его собственник, местный предприниматель Артур Никитин также рассматривает варианты продажи по этажам, их в здании шесть. Квадратный метр постройки оценивается в 30 тыс. рублей. Как сообщает 74.ru, работы на объекте не только не остановлены в связи с продажей, но и идут полным ходом. Сдать его предполагается во втором квартале 2020 года, однако строители рассчитывают закончить возведение до конца 2019 года.
Первоначально здание на перекрестке улиц Васенко и Коммуны проектировали как торговый центр. В преддверии саммитов ШОС и БРИКС-2020 назначение объекта изменили на гостиницу со спорткомплексом. Во время проведения международных форумов там планируют разместить делегатов из Китая.
Фото с сайта 74.ru
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