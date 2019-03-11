В Челябинской области ожидаются снег с дождем и сильный ветер

Фото с сайта udm-info.ru

На Южном Урале прогнозируют ухудшение погодных условий.

Во вторник, 12 марта, в регионе ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя и сильный ветер. По данным челябинского гидрометцентра, отдельные порывы будут достигать 23 м/с.

Региональное управление МЧС предупреждает о повышении вероятности аварий на объектах и линиях энергосистем. Южноуральцам советуют при усилении ветра не выходить из зданий и не оставлять без присмотра детей. Также жителям региона рекомендуют убрать хозяйственные вещи с балконов и закрыть окна.

Фото с сайта udm-info.ru



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