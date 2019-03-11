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07.03.2019 г. | 15:07Гости эфира: Гурман Юрий
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В Челябинской области ожидаются снег с дождем и сильный ветер
11.03.2019 г. 16:23
Фото с сайта udm-info.ru
На Южном Урале прогнозируют ухудшение погодных условий.
Во вторник, 12 марта, в регионе ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя и сильный ветер. По данным челябинского гидрометцентра, отдельные порывы будут достигать 23 м/с.
Региональное управление МЧС предупреждает о повышении вероятности аварий на объектах и линиях энергосистем. Южноуральцам советуют при усилении ветра не выходить из зданий и не оставлять без присмотра детей. Также жителям региона рекомендуют убрать хозяйственные вещи с балконов и закрыть окна.
Фото с сайта udm-info.ru
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