Ущерб от поджога стройплощадки Томинского ГОКа увеличили почти в 10 раз

Фото с сайта gubernator74.ru

Следствие предъявило новое обвинение фигуранту дела о поджоге стройплощадки Томинского ГОКа Василию Московцу.

Сумму ущерба из-за простоя работ на стройплощадке изначально оценивали в 14 млн рублей. Однако, как написал Василий Московец на своей странице в Facebook, следователи выдали ему новое постановление об обвинении. Теперь Московец должен возместить почти 125 млн рублей. Адвокат Андрей Лепехин рассказал корреспонденту «Челябинского эха», что эта сумма учитывает один день простоя добычи медной руды на уже работающем предприятии.

«Раньше был прямой ущерб: подожгли, работы были приостановлены, ущерб — 14 млн рублей. Теперь они это все убрали и заявили следующее: поджог мог привести к приостановке на один день, соответственно, ГОК построили бы на один день позже и они бы добыли за этот день на 75 тыс. тонн медной руды меньше и не получили бы прибыль в 125 млн рублей. Где подтверждение того, что они хотели добыть 75 тыс. тонн медной руды? Где подтверждение того, что 75 тыс. тонн медной руды столько стоят?» — пояснил Андрей Лепехин.

Андрей Лепехин заявил, что намерен подать ходатайство следствию о проведении экспертизы оценки ущерба. По словам адвоката, нужно изучить проектную документацию ГОКа и установить степень обоснованности этих претензий.

В феврале экоактивисту Василию Московцу предъявили обвинение в подстрекательстве к умышленному уничтожению чужого имущества. Это уже второе уголовное дело, по которому он проходит в качестве обвиняемого. В декабре Московцу вменили подстрекательство к хулиганству. Речь идет о поджоге стройплощадки Томинского ГОКа в сентябре 2017 года, в котором участвовали двое экоактивистов.

Фото с сайта gubernator74.ru



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