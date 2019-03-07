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07.03.2019 г. | 15:07Гости эфира: Гурман Юрий
Южноуральцы стали чаще брать ипотеку
07.03.2019 г. 15:02
В Челябинской области зафиксировали рост объемов выдачи жилищных кредитов.
В январе 2019 года банки предоставили южноуральцам 2,2 тыс. жилищных кредитов на сумму 3,4 млрд рублей. Объем выдачи увеличился на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Также вырос средний размер ипотеки. Если в январе прошлого года он составлял 1,3 млн рублей, то в 2019-м был равен уже 1,5 млн рублей, сообщили в пресс-службе областного отделения Центробанка.
Как рассказал корреспонденту «Челябинского эха» замдиректора по развитию компании «Служба недвижимости» Денис Стукалов, самая популярная сумма жилищного кредита в областном центре — от 700 тыс. до 1,5 млн рублей. По его мнению, горожане, возможно, стали чаще брать ипотеку, потому что не уверены в стабильности рынка недвижимости.
«Видимо, да, есть такая тенденция. Люди не уверены в завтрашнем дне, стараются приобретать объекты, в большей части прибегая к кредитам. Если мы будем говорить о вторичном рынке, там популярна сумма кредита в размере 1,8-2 млн рублей. По новостройкам самая популярная сумма примерно 1,3-1,8 млн рублей», — поделился данными Денис Стукалов.
Директор агентства недвижимости «Инженер» Елена Недоспасова не согласна с тем, что южноуральцы стали чаще брать ипотеку.
«С повышением процентной ставки как-то это не очень вяжется. В этом году же выросли проценты, соответственно ипотеку чаще от этого вряд ли стали брать. Ставка сейчас где-то на уровне 10,5%», — считает Елена Недоспасова.
Она добавила, что в Челябинске средняя сумма ипотеки составляет примерно от 700 тыс. до 1 млн рублей.
Фото с сайта minstroy74.ru
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