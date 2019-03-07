Заклинивший домофон на два часа запер жильцов многоэтажки в Челябинске. Дверь открыли топором

Фото с сайта www.penzainform.ru

В Челябинске жильцы многоэтажки два часа не могли выбраться из подъезда из-за сломавшегося домофона.

Инцидент произошел в четверг, 7 марта. В пятом часу утра жильцы дома на Братьев Кашириных, 118а обнаружили, что дверь подъезда не открывается. Причиной стал сломавшийся магнитный замок домофона.

До 6:30 люди звонили по всем известным им номерам диспетчеров, коммунальных служб, спасателей и даже обратились в полицию. Однако на помощь оперативно никто прийти не смог. Проблемы испытывали не только заблокированные в подъезде жильцы, но и те, кто возвращался домой с ночной смены. Одному парню удалось выбраться из дома через окно лестничного пролета. Как сообщает 74.ru, не дождавшись экстренных служб, жильцы открыли железную дверь с помощью топора.

Фото с сайта www.penzainform.ru

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