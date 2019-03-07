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07.03.2019 г. | 15:07Гости эфира: Гурман Юрий
В Челябинской области планируют внедрить систему удаленного голосования на выборах
07.03.2019 г. 14:05
Председатель облизбиркома Сергей Обертас рассказал о внедрении цифровых технологий на выборах в регионе.
Сергей Обертас заявил, что в будущем голосовать на выборах южноуральцы будут удаленно. Такая система уже успешно работает в Эстонии, а в упрощенном виде ее сейчас внедряют в Москве. Там в единый день голосования, 8 сентября, будет работать сервис «Диджитал выборы».
На встрече с журналистами в медиахолдинге «Гранада Пресс» председатель облизбиркома подчеркнул, что южноуральцы, которые будут в этот день в столице, смогут поучаствовать в выборах губернатора Челябинской области. Для этого за 45 дней следует подать заявление и идентифицироваться по паспорту.
Сергей Обертас пояснил, что если эксперимент окажется удачным, систему электронного голосования введут в Челябинской области в ближайшие 5-10 лет. Сейчас на Южном Урале зарегистрировано более 2,6 млн избирателей, привел данные статистики председатель облизбиркома.
Фото с сайта www.amur.info
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