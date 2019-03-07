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07.03.2019 г. | 15:07Гости эфира: Гурман Юрий
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На челябинских сугробах появилась агитация за Навального
07.03.2019 г. 13:29
Фото: Михаил Новак / www.instagram.com, chelyabinsk_podsmotreno
В Челябинске подхватили общероссийский тренд по ускорению уборки улиц от снега.
Слово «Навальный» появилось на снежной куче во дворе на улице Бажова. В четверг, 7 марта, фотографию опубликовал инстаграм-аккаунт chelyabinsk_podsmotreno.
Фамилию известного оппозиционера пишут на снежных завалах в разных городах России. При этом отмечают, что сугробы, которые не убирали в течение недель, исчезают в течение суток. Но так получается не всегда — в Кургане коммунальщики вместо того, чтобы ликвидировать кучу с надписью «Навальный», просто засыпали слово.
Фото с сайта novostivolgograda.ru
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