На челябинских сугробах появилась агитация за Навального

Фото: Михаил Новак / www.instagram.com, chelyabinsk_podsmotreno

В Челябинске подхватили общероссийский тренд по ускорению уборки улиц от снега.

Слово «Навальный» появилось на снежной куче во дворе на улице Бажова. В четверг, 7 марта, фотографию опубликовал инстаграм-аккаунт chelyabinsk_podsmotreno.

Фамилию известного оппозиционера пишут на снежных завалах в разных городах России. При этом отмечают, что сугробы, которые не убирали в течение недель, исчезают в течение суток. Но так получается не всегда — в Кургане коммунальщики вместо того, чтобы ликвидировать кучу с надписью «Навальный», просто засыпали слово.

Фото с сайта novostivolgograda.ru

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