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07.03.2019 г. | 15:07Гости эфира: Гурман Юрий
В Челябинске женщины при трудоустройстве в основном рассчитывают на зарплату в 25 тыс. рублей
07.03.2019 г. 13:47
В преддверии Международного женского дня эксперты портала HeadHunter назвали характерные особенности жительниц Челябинска в плане трудоустройства.
Наибольшее количество женщин работает в сферах образования, здравоохранения, HR, а также администраторами, бухгалтерами, банковскими и страховыми служащими. Реже всего они встречаются среди рабочих, в автобизнесе и охране — в этих сферах женских резюме не более 8%.
В среднем жительницы Челябинска указывают в качестве желаемой зарплаты сумму в 25 тыс. рублей. Это на 10 тыс. рублей меньше, чем у мужчин. Так происходит, потому что мужчины чаще рассчитывают на работу в высокооплачиваемых отраслях, пояснила руководитель пресс-службы HeadHunter Урал Анна Осипова.
«Женщины, в отличие от мужчин, готовы работать за меньшие деньги. В зависимости от позиции и профессиональной сферы разница может составлять 10-20%. Почему так происходит? Во-первых, мужчины размещают резюме в высокооплачиваемых отраслях чаще, чем женщины, а во-вторых, женщины на несколько лет уходят с рынка труда из-за беременности и рождения ребенка. За это время зарплаты несколько вырастают, но после декрета женщины возвращаются на ту же должность и на те же деньги», — прокомментировала Анна Осипова.
Эксперты отмечают, что устроиться на хорошо оплачиваемую руководящую должность дамам непросто — в сфере топ-менеджмента гендерное соотношение резюме примерно 70/30. В поиске вакансий высших управленцев две трети соискательниц жалуются на недостаточную зарплату. А мужчин в этом сегменте больше волнуют неосязаемые карьерные перспективы.
Фото с сайта bash.news
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