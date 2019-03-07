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07.03.2019 г. | 15:07Гости эфира: Гурман Юрий
Челябинская область вошла в десятку регионов-лидеров по продажам духов к 8 марта
07.03.2019 г. 13:15
Оператор фискальных данных проанализировал продажи популярных подарков для женщин к 8 марта.
Исследование провел оператор фискальных данных OFD.ru. В список самых популярных подарков вошли духи, нижнее белье и мягкие игрушки. Мужчины начинают активно готовиться к Международному женскому дню за неделю до праздника. За период с 1 по 6 марта они купили более 2,2 млн флаконов духов и туалетной воды на общую сумму 8 млрд рублей.
В среднем мужчины тратили на парфюмерную продукцию 3 тыс. 700 рублей. Больше всего флаконов было куплено в Москве — 721 тыс. Челябинская область заняла седьмое место по продажам духов. В регионе приобрели 154 тыс. флаконов.
В преддверии праздника в России было продано около 4 млн мягких игрушек. Средняя цена составила 614 рублей. Чаще всего в подарок женщинам дарят игрушки в виде медведей, зайцев, собак, единорогов и пони.
Фото с сайта pixabay.com
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