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07.03.2019 г. | 15:07Гости эфира: Гурман Юрий
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В Челябинске вынесли приговор женщине, заколовшей мужчину шампуром
07.03.2019 г. 16:30
Фото с сайта 74.мвд.рф
Челябинку осудили на 6,5 года лишения свободы за смертельное ранение шампуром местного жителя.
Все случилось в июле 2018 года. Мужчина и женщина отдыхали ночью на озере Касарги и распивали алкоголь. Позже между ними вспыхнула ссора на почве личной неприязни. Женщина ударила мужчину руками и ногами, затем вооружилась шампуром и нанесла несколько уколов.
В 10 часов утра мужчина скончался от ран в больнице. Женщину признали виновной в умышленном нанесении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. Суд приговорил ее к 6,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Семье потерпевшего она выплатит более 1 млн рублей, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Фото с сайта 74.мвд.рф
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