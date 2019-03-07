В Челябинске вынесли приговор женщине, заколовшей мужчину шампуром

Фото с сайта 74.мвд.рф

Челябинку осудили на 6,5 года лишения свободы за смертельное ранение шампуром местного жителя.

Все случилось в июле 2018 года. Мужчина и женщина отдыхали ночью на озере Касарги и распивали алкоголь. Позже между ними вспыхнула ссора на почве личной неприязни. Женщина ударила мужчину руками и ногами, затем вооружилась шампуром и нанесла несколько уколов.

В 10 часов утра мужчина скончался от ран в больнице. Женщину признали виновной в умышленном нанесении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. Суд приговорил ее к 6,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Семье потерпевшего она выплатит более 1 млн рублей, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Фото с сайта 74.мвд.рф

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