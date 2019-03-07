С бывшего главы Кунашакского района взыскали 10,5 млн рублей за махинации с покупкой детсада

Фото с сайта novostivolgograda.ru

Суд взыскал с экс-главы Кунашакского района Вадима Закирова ущерб от мошенничества с приобретением здания для детского сада.

Жилой дом с земельным участком для размещения детского сада в селе Кунашак местные власти приобрели в 2014 году. Правоохранители выяснили, что глава района Вадим Закиров действовал в сговоре с местным жителем и заключил сделку по завышенной стоимости. За 19 млн рублей районная администрация приобрела объект, который не отвечал требованиям безопасности и санитарных норм. Эксперты определили, что его цена была завышена на 9 млн рублей.

Ущерб бюджету оценили в 10 млн 630 тыс. рублей. Эти деньги суд взыскал с экс-главы Кунашакского района и его сообщника. На вердикт подали апелляцию, однако судебная коллегия Челябинского облсуда отклонила ее и оставила решение первой инстанции в силе, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Сейчас Вадим Закиров отбывает наказание в колонии строгого режима. Бывшего чиновника признали виновным в злоупотреблении полномочиями, получении взяток и мошенничестве и приговорили к девяти годам лишения свободы.

Фото с сайта novostivolgograda.ru

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