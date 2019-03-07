Социологи назвали имена самых известных и влиятельных женщин Челябинской области

Фото с сайта pravmin74.ru

Эксперты филиала Президентской академии составили рейтинги известности и влияния



Исследование, как и в предыдущие годы, приурочили к 8 марта. В него вошли женщины, которые занимают руководящие должности в органах власти, значимые общественные посты.



Наиболее влиятельной женщиной в Челябинской области второй год подряд остается руководитель УФАС Анна Козлова. Антимонопольное ведомство и его глава весь 2018 год стабильно присутствовали в инфополе из-за резонансных дел. На втором месте — член Совета Федерации от Челябинской области Ирина Гехт. Эксперты отметили, что влияние сенатора растет. Замыкает тройку лидеров в этой группе вице-мэр Челябинска Наталья Котова.



В рейтинге самых известных женщин на первой строчке Ирина Гехт, а Анна Козлова оказалась на второй. В 2019 году в топ-3 вошла уполномоченный по правам человека Маргарита Павлова, в рейтинге влияния она вошла в верхнюю десятку.



Также в число наиболее известных и влиятельных женщин области социологи включили главу минсоца региона Татьяну Никитину, руководителя минтарифа Татьяну Кучиц, первого замминистра образования Елену Коузову и вице-мэра Челябинска Елену Мурзину. В списке также оказались депутат Заксобрания Лена Колесникова, ректор ЧелГУ Диана Циринг, народная артистка России Татьяна Предеина.





Фото с сайта pravmin74.ru

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