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07.03.2019 г. | 15:07Гости эфира: Гурман Юрий
Власти Челябинской области запретили строительство Круглогорского ГОКа в Миассе
07.03.2019 г. 10:39
Горно-обогатительный комбинат в окрестностях Миасса строить не будут.
Правительство области наложило запрет на строительство предприятия в нескольких километрах от Миасса. Об этом в среду, 6 марта, сообщил ТАСС пресс-секретарь губернатора Дмитрий Федечкин. «Принято решение, что никакого ГОКа близ горы Круглой не будет», — цитирует чиновника агентство. В администрации Миасса подчеркивают, что инвестор не предоставил полный пакет документов, включая решение экологической экспертизы.
Против строительства ГОКа на месторождении близ горы Круглая выступили жители Миасса — 2 марта перед городской администрацией прошел экологический митинг. Начатые в конце февраля работы на объекте потребовал прекратить губернатор Борис Дубровский. Тогда же власти Миасса расторгли соглашение с инвестором ООО «Круглогорский ГОК».
Фото с сайта gubernator74.ru
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