Власти Челябинской области запретили строительство Круглогорского ГОКа в Миассе

Фото с сайта gubernator74.ru

Горно-обогатительный комбинат в окрестностях Миасса строить не будут.



Правительство области наложило запрет на строительство предприятия в нескольких километрах от Миасса. Об этом в среду, 6 марта, сообщил ТАСС пресс-секретарь губернатора Дмитрий Федечкин. «Принято решение, что никакого ГОКа близ горы Круглой не будет», — цитирует чиновника агентство. В администрации Миасса подчеркивают, что инвестор не предоставил полный пакет документов, включая решение экологической экспертизы.



Против строительства ГОКа на месторождении близ горы Круглая выступили жители Миасса — 2 марта перед городской администрацией прошел экологический митинг. Начатые в конце февраля работы на объекте потребовал прекратить губернатор Борис Дубровский. Тогда же власти Миасса расторгли соглашение с инвестором ООО «Круглогорский ГОК».





Фото с сайта gubernator74.ru

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