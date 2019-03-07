Суд отменил решение Тюменского УФАС оштрафовать завод «Конар» на 805 млн рублей

Фото с сайта gtrk-saratov.ru

Челябинская компания «Конар» оспорила штраф в 805 млн рублей за сговор на торгах «Транснефти».



В декабре 2018 года антимонопольная служба назначила штрафы предприятиям «Конар» и «Фундаментстройаркос» за сговор на торгах «Транснефты». В ведомстве сообщили, что компании во время конкурса завышали цены, заработав при этом 15 млрд рублей. По решению Тюменского УФАС «Конар» должен был заплатить 805 млн рублей, а «Фундаментстройаркос» — 56 млн рублей.



Арбитражный суд Челябинской области признал незаконным и отменил постановление. Соответствующая информация опубликована в картотеке суда. В январе 2019-го Омский апелляционный суд признал недействительными решения антимонопольной службы о картельном сговоре компаний на торгах.

Фото с сайта gtrk-saratov.ru

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