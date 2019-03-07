В Челябинске в преддверии саммита ШОС сменили руководство городской ГИБДД

Фото с сайта mediakuzbass.ru

В руководстве челябинской ГИБДД произошли кадровые перестановки.



Челябинскую Госавтоинспекцию возглавил Андрей Харцызов, который до этого занимал пост начальника отдела дорожно-патрульной службы по области. Командиром полка ДПС Челябинска стал Александр Гайде. На эту должность он перешел с позиции заместителя командира. Новых начальников представили коллективу в среду, 6 марта.



В полицейском главке области подчеркивают, что назначения произошли в связи с подготовкой к саммитам ШОС и БРИКС, а также для усиления безопасности дорожного движения в Челябинске.

Фото с сайта mediakuzbass.ru

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