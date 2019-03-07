Челябинск
- 65.9646р. + 0.1216
- 74.573р. + 0.1572
Разворот
-
07.03.2019 г. | 15:07Гости эфира: Гурман Юрий
Разбор полетов
В Челябинске в преддверии саммита ШОС сменили руководство городской ГИБДД
07.03.2019 г. 10:21
Фото с сайта mediakuzbass.ru
В руководстве челябинской ГИБДД произошли кадровые перестановки.
Челябинскую Госавтоинспекцию возглавил Андрей Харцызов, который до этого занимал пост начальника отдела дорожно-патрульной службы по области. Командиром полка ДПС Челябинска стал Александр Гайде. На эту должность он перешел с позиции заместителя командира. Новых начальников представили коллективу в среду, 6 марта.
В полицейском главке области подчеркивают, что назначения произошли в связи с подготовкой к саммитам ШОС и БРИКС, а также для усиления безопасности дорожного движения в Челябинске.
Фото с сайта mediakuzbass.ru
Новости на эту тему
- 20.02.2019 г. ГИБДД Челябинска: инспектора, который помог собаке перейти дорогу, наказывать не будут
- 27.12.2018 г. Перед каникулами ГИБДД взяла под особый контроль перекрестки в Челябинске
- 21.12.2018 г. В Челябинске убирают елочные базары, которые провоцируют аварии на дорогах
- 12.12.2018 г. В Кыштыме троих мужчин будут судить за нападение на инспекторов ГИБДД
- 10.12.2018 г. В Челябинске полицейские пытались скрыть аварию с участием 15-летней девушки на Mercedes-Benz