В поселке Роза горит свалка, расположенная рядом со складом взрывчатых веществ

Фото с сайта vk.com/antismog74

Экоактивисты обнаружили подземные пожары на закрытой свалке в поселке Роза.

По словам жителей, закрытая свалка в поселке Роза горит более трех месяцев. Они сообщили о проблеме представителям движения «Антисмог». Экоактивисты провели выездную проверку и обнаружили пожары на площади в 250 квадратных метров. Кроме того, несколько очагов тления с помощью тепловизора зафиксировали на глубине до 20 метров. По ряду показателей были обнаружены превышения ПДК, рассказал корреспонденту «Челябинского эха» руководитель движения Евгений Маленкин.

«Это очень серьезное экологическое бедствие. Мусор гниет и самовозгорается. Горят твердые бытовые отходы, выделяется угарный газ. Ситуация катастрофическая. Люди реально могут получить отравление. Пожарный расчет, который прибыл для тушения пожара, не смог проехать на свалку, поскольку он тяжелый, там воды только восемь тонн. Пожарные сказали, что они могут провалиться в мусор и застрять», — отметил Евгений Маленкин.

Он добавил, что в 50 метрах от свалки расположены склады, в которых хранятся взрывчатые вещества. Экоактивисты составили акт о нарушении природоохранного законодательства. Документ направлен в региональное управление Росприроднадзора и областное министерство экологии. «Необходимо обеспечить заход бульдозеров на свалку, чтобы разгрести кучи мусора и дать пожарным возможность проехать туда для тушения возгораний», — считает Евгений Маленкин.

Администрация района выделила деньги на тушение пожара, но работы начнутся только после проведения торгов, пояснил он.

Фото с сайта vk.com/antismog74

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