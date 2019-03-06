Суд рассмотрит иск прокуратуры к Заксобранию Челябинской области 18 марта

Фото с сайта www.zs74.ru

В Челябинске определили дату заседания суда по иску к ЗСО.

Иск прокурора области Виталия Лопина к региональному парламенту поступил в Центральный райсуд Челябинска. По данным картотеки суда, первое заседание назначено на 18 марта, оно начнется в 10:30.

Суть претензий прокуратуры — сокрытие доходов со стороны депутата Николая Янова. Надзорное ведомство установило, что парламентарий владеет бизнесом на территории Чехии и счетами в зарубежных банках. Еще летом 2018 года появилась информация, что у депутата и его дочери нашли 90 млн евро в Чехословацком торговом банке. В декларации о доходах Николай Янов эти средства не указал. Прокуратура требует досрочного сложения полномочий депутата.

Фото с сайта www.zs74.ru

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