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01.03.2019 г. | 15:29Гости эфира: Тараданов Александр
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Суд рассмотрит иск прокуратуры к Заксобранию Челябинской области 18 марта
06.03.2019 г. 16:14
Фото с сайта www.zs74.ru
В Челябинске определили дату заседания суда по иску к ЗСО.
Иск прокурора области Виталия Лопина к региональному парламенту поступил в Центральный райсуд Челябинска. По данным картотеки суда, первое заседание назначено на 18 марта, оно начнется в 10:30.
Суть претензий прокуратуры — сокрытие доходов со стороны депутата Николая Янова. Надзорное ведомство установило, что парламентарий владеет бизнесом на территории Чехии и счетами в зарубежных банках. Еще летом 2018 года появилась информация, что у депутата и его дочери нашли 90 млн евро в Чехословацком торговом банке. В декларации о доходах Николай Янов эти средства не указал. Прокуратура требует досрочного сложения полномочий депутата.
Фото с сайта www.zs74.ru
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