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01.03.2019 г. | 15:29Гости эфира: Тараданов Александр
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В Челябинской области на выборы губернатора потратят 330 млн рублей
06.03.2019 г. 16:03
Фото с сайта vnnews.ru
Председатель облизбиркома Сергей Обертас рассказал о тратах на сентябрьские выборы главы региона.
По словам Обертаса, на выборы губернатора ориентировочно уйдет 330 млн рублей. Эти деньги выделят из областного бюджета. На встрече с журналистами в медиахолдинге «Гранада Пресс» Сергей Обертас подчеркнул, что 70% этой суммы уйдет на зарплату членам избирательных комиссий на местах. Также деньги потратят на печать бюллетеней и пропагандистских материалов.
300 млн рублей регион в 2018 году потратил на выборы президента России, отметил Сергей Обертас. По словам председателя избиркома, если бы в Челябинске были прямые выборы мэра, то эта процедура обошлась бы городу примерно в 100 млн рублей.
Фото с сайта vnnews.ru
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