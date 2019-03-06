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01.03.2019 г. | 15:29Гости эфира: Тараданов Александр
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Двум челябинцам вынесли приговор за нелегальное производство туалетной бумаги
06.03.2019 г. 15:54
Фото с сайта pixabay.com
В Челябинске двое мужчин организовали подпольный цех туалетной бумаги.
Производство в Советском районе местные жители организовали еще в 2014 году. Продукцию они выпускали и продавали под брендом «Туалетная бумага из Набережных Челнов». Никаких соглашений с правообладателем при этом они не заключали.
Правоохранители подсчитали, что с февраля по апрель дельцы изготовили более 250 тыс. рулонов контрафактной туалетной бумаги. Партию изъяли сотрудники полиции. Ущерб владельцу товарного знака оценили в 2 млн 400 тыс. рублей. Советский районный суд приговорил мужчин к двум годам лишения свободы условно, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Фото с сайта pixabay.com
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