Жительницам Челябинска на Кировке будут бесплатно раздавать тюльпаны

Фото с сайта 1ul.ru

В Международный женский день в Челябинске пройдет акция «Вам, любимые».

Молодогвардейцы будут дарить женщинам тюльпаны и открытки. Акция пройдет в пятницу, 8 марта, на Кировке с 13:00 до 15:00. Организаторы планируют подарить челябинкам тысячу тюльпанов.

По словам руководителя регионального отделения организации «Молодая гвардия Единой России» Максима Голощапова, цель акции — порадовать женщин в праздничный день и заставить их улыбнуться.

Фото с сайта 1ul.ru

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