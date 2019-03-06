Челябинск
- 65.843р. + 0.0426
- 74.4158р. - 0.0900
Разворот
-
01.03.2019 г. | 15:29Гости эфира: Тараданов Александр
Разбор полетов
Жительницам Челябинска на Кировке будут бесплатно раздавать тюльпаны
06.03.2019 г. 15:46
Фото с сайта 1ul.ru
В Международный женский день в Челябинске пройдет акция «Вам, любимые».
Молодогвардейцы будут дарить женщинам тюльпаны и открытки. Акция пройдет в пятницу, 8 марта, на Кировке с 13:00 до 15:00. Организаторы планируют подарить челябинкам тысячу тюльпанов.
По словам руководителя регионального отделения организации «Молодая гвардия Единой России» Максима Голощапова, цель акции — порадовать женщин в праздничный день и заставить их улыбнуться.
Фото с сайта 1ul.ru
Новости на эту тему
- 05.03.2019 г. Челябинские мужчины собираются дарить на 8 марта портреты президента и прыжки с парашютом
- 04.03.2019 г. Россельхознадзор запретил вывоз более 15 тыс. тюльпанов из Челябинской области в Казахстан
- 01.03.2019 г. На 8 марта челябинские туристы предпочитают улетать в Дубай и Сочи
- 07.03.2018 г. В каждой четвертой южноуральской компании женский день отмечают подарками и застольями
- 07.03.2018 г. Челябинцы стали чаще заказывать цветы в интернете, чем в прошлом году