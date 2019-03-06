Борис Дубровский: челябинским школам искусств подарят 13 фортепиано

Фото с сайта pixabay.com

Областные власти направят 60 млн рублей на покупку музыкальных инструментов и оборудования для областных школ искусств.

В 2019 году субсидии на сумму 66 млн рублей предоставят Копейску, Златоусту, Магнитогорску, Миассу и Троицку, а также Ашинскому, Варненскому и Еманжелинскому району. Деньги пойдут на приобретение оборудования и музыкальных инструментов.

«13 фортепиано на безвозмездной основе получит город Челябинск, и один инструмент станет подарком для Центральной школы искусств», — подчеркнул губернатор Борис Дубровский.

В прошлом году на данные цели областные власти выделяли 654 тыс. рублей. На эти деньги были куплены четыре баяна, аккордеон, пять скрипок, три цифровых пианино, духовые и ударные инструменты.

Фото с сайта pixabay.com

Все новости за 06.03.2019 г.»