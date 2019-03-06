- 65.843р. + 0.0426
- 74.4158р. - 0.0900
-
01.03.2019 г. | 15:29Гости эфира: Тараданов Александр
Борис Дубровский: челябинским школам искусств подарят 13 фортепиано
06.03.2019 г. 15:25
Областные власти направят 60 млн рублей на покупку музыкальных инструментов и оборудования для областных школ искусств.
В 2019 году субсидии на сумму 66 млн рублей предоставят Копейску, Златоусту, Магнитогорску, Миассу и Троицку, а также Ашинскому, Варненскому и Еманжелинскому району. Деньги пойдут на приобретение оборудования и музыкальных инструментов.
«13 фортепиано на безвозмездной основе получит город Челябинск, и один инструмент станет подарком для Центральной школы искусств», — подчеркнул губернатор Борис Дубровский.
В прошлом году на данные цели областные власти выделяли 654 тыс. рублей. На эти деньги были куплены четыре баяна, аккордеон, пять скрипок, три цифровых пианино, духовые и ударные инструменты.
Фото с сайта pixabay.com
- 05.02.2019 г. В Челябинске нашли рябину, которую посадил рэпер Децл
- 02.11.2018 г. Жительницы Челябинска повредили картины Дали и Гойи на выставке в Екатеринбурге
- 24.10.2018 г. В Челябинск на фестиваль приедут Юрий Башмет и Константин Хабенский
- 17.10.2018 г. В Челябинской области финансирование культурных центров за три года выросло в четыре раза
- 27.09.2018 г. На челябинском железнодорожном вокзале джазмены исполнят русские народные песни