Челябинск
- 65.843р. + 0.0426
- 74.4158р. - 0.0900
Разворот
-
01.03.2019 г. | 15:29Гости эфира: Тараданов Александр
Разбор полетов
Челябинск вошел в список самых пунктуальных городов России
06.03.2019 г. 15:34
Фото с сайта pixabay.com
Аналитики выяснили, в каком городе живут самые пунктуальные россияне.
Опрос в 20 городах России провело агентство Zoom Market. Аналитики спросили у жителей, считают ли они себя пунктуальными и как часто они опаздывают. По результатам опроса был составлен рейтинг.
Первое место в списке самых пунктуальных городов заняла Пермь. Также в тройку вошли Омск и Москва. Челябинск занял в рейтинге 7-е место. Согласно данным опроса, самыми непунктуальными признаны жители Екатеринбурга.
Фото с сайта pixabay.com
Новости на эту тему
- 18.09.2018 г. Солнечные часы с логотипом «Трактора» украсили лужайку в центре Челябинска
- 21.11.2016 г. Все городские часы на площади Революции испортил сильный мороз
- 09.08.2016 г. Инженер из Челябинска придумал часы для слепых - без стрелок
- 31.07.2015 г. Жителей Челябинска оставили без часов Apple Watch
- 24.11.2014 г. В Магнитогорске из-за мороза остановились главные городские часы