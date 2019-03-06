Челябинск вошел в список самых пунктуальных городов России

Фото с сайта pixabay.com

Аналитики выяснили, в каком городе живут самые пунктуальные россияне.

Опрос в 20 городах России провело агентство Zoom Market. Аналитики спросили у жителей, считают ли они себя пунктуальными и как часто они опаздывают. По результатам опроса был составлен рейтинг.

Первое место в списке самых пунктуальных городов заняла Пермь. Также в тройку вошли Омск и Москва. Челябинск занял в рейтинге 7-е место. Согласно данным опроса, самыми непунктуальными признаны жители Екатеринбурга.

Фото с сайта pixabay.com

Все новости за 06.03.2019 г.»