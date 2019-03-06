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01.03.2019 г. | 15:29Гости эфира: Тараданов Александр
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«Челябинскстат» сообщил о росте естественной убыли населения Челябинской области
06.03.2019 г. 13:17
Фото с сайта cheladmin.ru
Население Челябинской области в 2018 году сократилось почти на 8 тыс. человек.
Данные «Челябинскстата» по численности населения Южного Урала опубликовал «Ъ-Южный Урал». В 2018 году естественная убыль составила 7 тыс. 848 человек. Это почти на 50%, или на 2 тыс. 598 больше, чем в 2017 году. Тогда южноуральцев стало на 5 тыс. 250 меньше.
По данным статистики, в прошлом году в регионе родилось почти более 37,8 тыс. человек, что на 2,5 тыс. меньше, чем в 2017-м. Показатели смертности при этом увеличились: с 45,5 тыс. до 45,6 тыс. человек.
Фото с сайта cheladmin.ru
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