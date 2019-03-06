Эксперт минэкологии предложил запретить проезд автомобилей по западному берегу Тургояка

Министерству экологии Челябинской области предложили зонировать береговую зону озера Тургояк.

С такой инициативой выступил эксперт учреждения «Особо охраняемые природные территории» Александр Лагунов. Более жесткий режим охраны нужно ввести на западном берегу озера, считает он. Корреспонденту «Челябинского эха» Александр Лагунов рассказал, что на этой территории практически нет баз отдыха, а у ряда объектов в обозримом будущем заканчивается срок аренды. Эколог предложил запретить сдавать берег озера в аренду для любых целей.

«На этой территории должен быть установлен более жесткий режим, она не должна сдаваться в аренду для любых целей, в том числе рекреационных. Передвигаться можно будет только пешком или на велосипеде. Именно с запада к побережью озера подходит темнохвойная тайга. Этот режим поможет сохранить редкие, исчезающие виды животных и растений, которые там отмечены», — объяснил замысел Александр Лагунов.

По словам эксперта, также есть предложения по зонированию береговой зоны озера Увильды. «Там схожие проблемы и тоже западный берег пока не застроен», — отметил Александр Лагунов.

Все новости за 06.03.2019 г.»