Прокуратура требует закрыть частный детский сад в Чурилово, где воспитанников держали впроголодь

Фото с сайта o-krohe.ru

Прокуратура Тракторозаводского района требует приостановить деятельность частного детсада «У Машеньки».

Областная прокуратура провела проверку по информации, размещенной в ряде СМИ. Сообщалось, что воспитанников частного детсада «У Машеньки» держат впроголодь. Ведомство установило нарушения трудового законодательста. В январе 2019 года в детсаду работали два воспитателя. При этом трудовые договоры с ними не заключали, приказы о приеме на работу и увольнении не подписывались.

При устройстве на работу у воспитателей не требовали справок о наличии или отсутствии судимости. Кроме того, одному из сотрудников была установлена зарплата ниже минимального размера оплаты труда. Воспитатели после увольнения до настоящего времени не получили все деньги.

Также во время проверки выявлены нарушения санитарных требований к дошкольным группам в жилых домах, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. В отношении индивидуального предпринимателя возбуждены административные дела.

В суд направлен иск о закрытии детсада до момента устранения нарушений. На условия содержания и питания воспитанников в середине февраля 2018 года пожаловались сотрудницы частного детсада. Они рассказали, что для приготовления пищи не хватает продуктов, а руководство набирает неквалифицированный персонал без образования и санкнижки.

Фото с сайта o-krohe.ru

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