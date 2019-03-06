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27.02.2019 г. | 12:32Гости эфира: Бодров Владимир, Иванов Виталий
В Чебаркуле назначили временного мэра вместо арестованного Сергея Ковригина
06.03.2019 г. 12:39
Фото с сайта pravmin74.ru
На место задержанного мэра Чебаркуля назначили врио.
Исполнять обязанности главы Чебаркуля будет Светлана Виноградова. В администрации она занимает пост вице-мэра по социальным вопросам. Сам Сергей Ковригин до 20 апреля числится в отпуске.
Мэра Чебаркуля задержали в минувшую пятницу, 1 марта. Сейчас Сергей Ковригин находится под домашним арестом. Его обвиняют в получении взятки от представителя коммерческой фирмы за передачу объектов муниципальной собственности. Размер вознаграждения, по данным следствия, составил около 50 тыс. рублей.
Фото с сайта pravmin74.ru
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