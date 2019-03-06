В Чебаркуле назначили временного мэра вместо арестованного Сергея Ковригина

Фото с сайта pravmin74.ru

На место задержанного мэра Чебаркуля назначили врио.

Исполнять обязанности главы Чебаркуля будет Светлана Виноградова. В администрации она занимает пост вице-мэра по социальным вопросам. Сам Сергей Ковригин до 20 апреля числится в отпуске.

Мэра Чебаркуля задержали в минувшую пятницу, 1 марта. Сейчас Сергей Ковригин находится под домашним арестом. Его обвиняют в получении взятки от представителя коммерческой фирмы за передачу объектов муниципальной собственности. Размер вознаграждения, по данным следствия, составил около 50 тыс. рублей.

Фото с сайта pravmin74.ru

Все новости за 06.03.2019 г.»