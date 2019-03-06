Недоверие к власти на Южном Урале растет, избирательная кампания будет тяжелой — политологи

Фото с сайта www.business-kuban.ru

Аналитики фонда «Петербургская политика» представили рейтинг социально-политической устойчивости за февраль 2019 года.

Исследователи замерили уровень конфликтности отношений между местными и региональными властями в субъектах. В Челябинской области этот показатель оценили на пять баллов из 10. Лидерами конфликтности по линии «город-регион» стали Новосибирск и Екатеринбург.

По мнению челябинских экспертов, сейчас между властями областного центра и правительством региона нет выраженных противоречий. Политолог Александр Подопригора считает, что в данном случае уместнее освещать другой конфликт — между властями и населением.

«Почему-то в данном случае социологи и политологи считают необходимым замерять уровень конфликтности между мэром и губернатором, а не внутри муниципалитета. Второе, на мой взгляд, гораздо важнее. Можно согласиться с тем, что в Челябинске достаточно давно серьезных разногласий между главой Челябинска и губернатором области нет, но что хорошего это говорит о социальной напряженности внутри города? Недоверие к власти только возрастает, поскольку теперь весь негатив, который раньше люди могли высказать на выборах, обращается к губернатору и представителям федеральной власти», — прокомментировал Александр Подопригора.

По данным рейтинга, социально-политическая ситуация в Челябинской области стабилизировалась — ранее ее показатель снижался, а в феврале вырос на 0,1 балла. При этом регион по-прежнему находится в группе субъектов со слабой устойчивостью. Александр Подопригора заметил, что в рейтинге не отразили протесты в Миассе и Златоусте по поводу строительства экологически вредных предприятий, а также задержание главы Чебаркуля. Поскольку все эти события произошли уже в марте, они скажутся на положении региона в следующем издании ежемесячного рейтинга, считает эксперт.

По словам политолога Василия Зорина, растущая социальная напряженность в Челябинске и области таит в себе политические риски в преддверии выборов. Это значительно осложнит предвыборную кампанию для партии власти, полагает он.

«Политических рисков множество, и они разного уровня. Это и федеральная повестка, и социально-экономические условия, и достаточно низкое социальное самочувствие населения вследствие проводимых на федеральном уровне мероприятий, и активизация протестных политических сил. Предстоящая избирательная кампания, очевидно, будет тяжелой для партии власти и действующих должностных лиц. Я думаю, что ближе к выборам она будет становиться тяжелее», — спрогнозировал ситуацию Василий Зорин.

Василий Зорин добавил, что у региональных властей есть время на то, чтобы купировать часть рисков и минимизировать ущерб от них. В 2019 году Челябинская область вступает в трехлетний электоральный цикл — в сентябре состоятся выборы губернатора и депутатов райсоветов, в 2021 году южноуральцы будут избирать депутатов Заксобрания, а в 2022-м предстоят выборы в Госдуму.

Фото с сайта www.business-kuban.ru

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