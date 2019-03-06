В Магнитогорске главу района задержали по подозрению во взятках и поборах

Фото с сайта k1news.ru

Главу Ленинского района Ивана Крылова подозревают в поборах с бизнесменов и получении взятки.

Нарушения обнаружила прокуратура в ходе проверки. В ведомстве установили, что с 2014 по 2016 год Иван Крылов направлял письма местным предпринимателям с просьбами содействовать улучшению внешнего вида ледовых городков.

Чиновник просил деньги на установку дополнительного освещения, указывая в сообщениях счета сторонних фирм, пишет Znak.com со ссылкой на прокуратуру Ленинского района. При этом все эти работы проводились и в рамках контрактов на строительство городков, которые заключала администрация района.

Дело было возбуждено в декабре 2018 года. В рамках его расследования оперативники установили, что бизнесмены давали Крылову взятки, пишет издание. Пока дело возбуждено только по одному эпизоду.

По версии следствия, в период с 2014 по 2015 год Крылов получил 149 тыс. рублей от одного из предпринимателей. За это чиновник выдал разрешение на использование земельного участка для размещения торгового павильона.

Ивана Крылова задержали вечером в понедельник, 4 марта. В ближайшее время следствие планирует предъявить ему обвинение и выйти в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста. На пост главы района временно назначили Елену Скарлыгину, которая до этого руководила управлением ЖКХ Магнитогорска. Она вступила в должность во вторник, 5 марта.

Фото с сайта k1news.ru

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