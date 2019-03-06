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Разбор полетов
Разбор полетов
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27.02.2019 г. | 12:32Гости эфира: Бодров Владимир, Иванов Виталий
Масленица: как будут веселить и чем угощать челябинцев
06.03.2019 г. 11:47
Фото с сайта cheladmin.ru
В предстоящие выходные челябинцы будут праздновать Масленицу. 9 марта в парке культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина пройдет «Театральная Масленица». О празднике и конкурсах, которые ждут челябинцев, говорим в программе «Разбор полетов» на «Челябинском эхе» и 31 канале.
Гости: режиссер и ведущий мероприятия «Театральная Масленица» Роман Корзун и пресс-секретарь компании «Калинка» Ирина Ивонина.
Прямой эфир в 16:35. Программа транслируется на youtube-канале «ЭХО Москвы Челябинск», в соцсетях Facebook и «ВКонтакте». Телефон прямого эфира 269-97-78.
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