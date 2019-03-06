Избитая хулиганом челябинская пенсионерка боится, что обидчик останется без наказания

Жительница Ленинского района, которую избил бывший сосед, рассказала о попытке мужчины уйти от наказания.

Инцидент произошел 13 января в коммунальной квартире Ленинского района. Бывший сосед 72-летней женщины ворвался к ней в комнату и избил пенсионерку и ее мужа. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело. Бывший сосед отрицает свою причастность к избиению, сообщила Галина Ивановна. Как рассказала корреспонденту «Челябинского эха» пенсионерка, мужчина заявил следователю, что 13 января был на работе.

«Теперь у нас дело ведет следователь, почти месяц назад давала ему показания. В понедельник, 4 марта, сама ему позвонила и спросила, как идет расследование. Следователь сказал: бывший сосед отрицает то, что он у вас был. Мужчина на допросе заявил, что был в этот день на работе, в квартире его не было», — рассказала Галина Ивановна.

По словам пенсионерки, коллеги мужчины подтвердили, что в этот день он был на работе. «Следователям нужно допросить сына мужчины и его бывшую жену. Они были свидетелями, они оттаскивали его от нас», — продолжает она. В региональном управлении СК корреспонденту «Челябинского эха» сообщили, что «если у женщины есть замечания по работе следователей, ей нужно написать обращение на сайт СК».

В середине января пенсионерка позвонила в редакцию радиостанции и рассказала, что в ее комнату в коммунальной квартире ворвался бывший сосед с двумя друзьями. Хулиганы жестоко избили стариков. «Они взяли меня за лицо и оттолкнули в тамбур, теперь у меня на носу ссадина. Палочку они отобрали и били ей деда. Сломали и трость, и очки, разбили телефон и ушли», — сообщила тогда Галина Ивановна. По словам пожилой женщины, поводом стали события, которые произошли около года назад. Тогда муж пенсионерки поругался с бывшей женой соседа на кухне из-за разбитой лампочки.

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