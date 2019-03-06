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27.02.2019 г. | 12:32Гости эфира: Бодров Владимир, Иванов Виталий
Прокуратура обжалует решение суда о прекращении дела бывшего сити-менеджера Челябинска Сергея Давыдова
06.03.2019 г. 11:08
Областная прокуратура заявила о нарушениях, допущенных при расследовании уголовного дела в отношении Сергея Давыдова.
Ведомство будет обжаловать решение суда о прекращении уголовного дела. «Считаем, что при расследовании уголовного дела допущены существенные нарушения норм Уголовно-процессуального кодекса, неверно квалифицированы действия обвиняемого», — сообщила старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.
Во вторник, 5 марта, по ходатайству регионального управления ФСБ суд прекратил уголовное дело в отношении Сергея Давыдова. Бывшему сити-менеджеру назначили штраф в 40 тыс. рублей.
Сергея Давыдова задержали в сентябре 2017 года по делу о хищении средств «Челябинских коммунальных тепловых сетей». Сумма ущерба составила 340 млн рублей. Сначала Давыдова обвиняли в крупном мошенничестве, но затем следователи переквалифицировали дело на статью о злоупотреблении полномочиями.
Фото с сайта cheladmin.ru
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