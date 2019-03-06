В Челябинске автомобиль «Яндекс.Такси» попал в ДТП в районе аэропорта

Фото с сайта vk.com/chelgai74

В районе челябинского аэропорта столкнулись такси и иномарка.

Все произошло рано утром во вторник, 5 марта, в районе аэропорта. Автомобиль Datsun сервиса «Яндекс.Такси» с 29-летним водителем и 32-летней пассажиркой въехал в задний бампер Kia Optima. Машины двигались в попутном направлении.

В результате аварии пострадала женщина в такси. Ей рекомендовали амбулаторное лечение. Всего, по данным ГИБДД Челябинска, за прошедшие сутки в городе произошло более 60 ДТП, два человека получили ранения различной степени тяжести.

Фото с сайта vk.com/chelgai74

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