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27.02.2019 г. | 12:32Гости эфира: Бодров Владимир, Иванов Виталий
В Челябинске автомобиль «Яндекс.Такси» попал в ДТП в районе аэропорта
06.03.2019 г. 11:05
Фото с сайта vk.com/chelgai74
В районе челябинского аэропорта столкнулись такси и иномарка.
Все произошло рано утром во вторник, 5 марта, в районе аэропорта. Автомобиль Datsun сервиса «Яндекс.Такси» с 29-летним водителем и 32-летней пассажиркой въехал в задний бампер Kia Optima. Машины двигались в попутном направлении.
В результате аварии пострадала женщина в такси. Ей рекомендовали амбулаторное лечение. Всего, по данным ГИБДД Челябинска, за прошедшие сутки в городе произошло более 60 ДТП, два человека получили ранения различной степени тяжести.
Фото с сайта vk.com/chelgai74
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