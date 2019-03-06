Каждый десятый работодатель Челябинска считает женщин более надежными сотрудниками

Фото: ljob.ru

Аналитики выяснили у работодателей, делят ли они соискателей по половому признаку.

Опрос провел портал Зарплата.ру в преддверии Международного женского дня. 65% опрошенных работодателей Челябинска заявили, что не делят соискателей по гендерному признаку. Остальные признались, что у них есть вакансии, на которые они рассматривают только людей определенного пола.

По мнению 11% опрошенных, женщины более надежные работники. 9% респондентов такими считают мужчин. Другие опрошенные не видят разницы в выполнении обязанностей у представителей разных полов.

«Большинство респондентов отмечали, что женщины более спокойные, ответственные и целеустремленные. Также они отличаются высокой исполнительностью и внимательностью к деталям. Мужчинам в плюс работодатели поставили пониженную эмоциональность», — отметил бренд-директор портала Иван Чирков.

При этом 12% опрошенных работодателей заявили, что в их организациях мужчины зарабатывают больше женщин. По словам 4% респондентов, зарплата выше у женщин.

Фото: ljob.ru

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