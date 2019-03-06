В Челябинске по ночам будут перекрывать дороги, чтобы демонтировать рекламные конструкции

Фото с сайта tverlife.ru

В трех районах Челябинска будут ограничивать движение автомобилей из-за демонтажа незаконных вывесок.

Работы по демонтажу пройдут в пять этапов с 15 марта по 12 апреля в Калининском, Советском и Ленинском районах. Движение транспорта будут ограничивать с 00:00 до 05:00, сообщили в пресс-службе управления транспорта Челябинска.

15 марта будет перекрыта дорога рядом с домом № 7 по улице Молодогвардейцев. 22 марта рабочие ограничат движение рядом с пересечением улиц Доватора и Блюхера. Во время третьего этапа будет перекрыта дорога напротив дома № 63А по улице Воровского. Он пройдет 29 марта.

5 апреля из-за демонтажа вывесок закроют движение рядом с домом № 1В по Копейскому шоссе. Последний этап пройдет 12 апреля. В этот день будет ограничено движение рядом с перекрестком улиц Братьев Кашириных и Чичерина.

Фото с сайта tverlife.ru

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