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27.02.2019 г. | 12:32Гости эфира: Бодров Владимир, Иванов Виталий
В Челябинске по ночам будут перекрывать дороги, чтобы демонтировать рекламные конструкции
06.03.2019 г. 09:07
В трех районах Челябинска будут ограничивать движение автомобилей из-за демонтажа незаконных вывесок.
Работы по демонтажу пройдут в пять этапов с 15 марта по 12 апреля в Калининском, Советском и Ленинском районах. Движение транспорта будут ограничивать с 00:00 до 05:00, сообщили в пресс-службе управления транспорта Челябинска.
15 марта будет перекрыта дорога рядом с домом № 7 по улице Молодогвардейцев. 22 марта рабочие ограничат движение рядом с пересечением улиц Доватора и Блюхера. Во время третьего этапа будет перекрыта дорога напротив дома № 63А по улице Воровского. Он пройдет 29 марта.
5 апреля из-за демонтажа вывесок закроют движение рядом с домом № 1В по Копейскому шоссе. Последний этап пройдет 12 апреля. В этот день будет ограничено движение рядом с перекрестком улиц Братьев Кашириных и Чичерина.
Фото с сайта tverlife.ru
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