В Челябинске на ломбард завели дело за рекламу займов под залог ПТС

Челябинское УФАС возбудило антимонопольное дело в отношении ломбарда.

Организация распространяла рекламу займов под залог техпаспорта. В ведомстве заподозрили нарушение, поскольку ломбардам запрещено выдавать такие займы. Таким образом, реклама может вводить потребителей в заблуждение.

В антимонопольном ведомстве возбудили дело, сейчас там изучают соответствие рекламы требованиям закона. Рассмотрение состоится в конце марта, сообщили в пресс-службе УФАС.

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