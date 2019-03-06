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27.02.2019 г. | 12:32Гости эфира: Бодров Владимир, Иванов Виталий
В Челябинске на ломбард завели дело за рекламу займов под залог ПТС
06.03.2019 г. 08:58
Челябинское УФАС возбудило антимонопольное дело в отношении ломбарда.
Организация распространяла рекламу займов под залог техпаспорта. В ведомстве заподозрили нарушение, поскольку ломбардам запрещено выдавать такие займы. Таким образом, реклама может вводить потребителей в заблуждение.
В антимонопольном ведомстве возбудили дело, сейчас там изучают соответствие рекламы требованиям закона. Рассмотрение состоится в конце марта, сообщили в пресс-службе УФАС.
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