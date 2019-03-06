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27.02.2019 г. | 12:32Гости эфира: Бодров Владимир, Иванов Виталий
Ученые ожидают усиления сейсмической активности на Южном Урале
06.03.2019 г. 08:46
Геофизики зафиксировали слабые сейсмические события в Катав-Ивановском районе.
В конце 2018 года в районе Катав-Ивановска зафиксировали пять толчков, один из них был магнитудой 3,3 балла. С начала 2019 года произошло уже восемь событий. Магнитуда толчков остается слабой — от 1,7 до 2 баллов. Ученые отметили, что очаги сейсмической активности смещаются на 30-50 км к северу — на территорию Башкирии. «Можно предположить, что там формируется новый очаг сейсмической активности, где возможно ожидать события с магнитудой до 4 баллов», — говорится в сообщении на сайте геофизической лаборатории «Арти».
В сентябре 2018 года в окрестностях Катав-Ивановска произошло землетрясение магнитудой 5,5 балла. В результате подземного толчка и последовавших афтершоков в городе оказались повреждены районная больница и несколько десятков жилых домов. Ущерб от подземных толчков оценили почти в 40 млн рублей. Спустя несколько дней в безлюдной горной местности близ Катав-Ивановска сошел массивный грязевой поток. Его причиной также назвали сейсмическую активность.
Фото с сайта 24.kz
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