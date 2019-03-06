Организаторы перенесли даты проведения Ильменского фестиваля

Фото с сайта pravmin74.ru

В 2019 году Ильменский фестиваль пройдет позже, чем обычно.

Традиционно форум авторской песни проходил во вторые выходные июня. Однако в этом году организаторы приняли решение перенести сроки его проведения. Он пройдет с 28 по 30 июня. Главной причиной переноса организаторы назвали погодные условия: к концу месяца высока вероятность повышения температуры и уменьшения количества осадков.

«Кроме того, с новыми сроками гостям из Сибири будет удобнее совместить посещение Ильменского фестиваля с последующим посещением Грушинского фестиваля в первые выходные июля», — сообщили в пресс-службе Фонда Олега Митяева.

Фото с сайта pravmin74.ru

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