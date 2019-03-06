Владимир Елистратов ликвидирует пост, который он занимал до избрания главой Челябинска

Фото с сайта cheladmin.ru

Из структуры челябинской администрации уберут одну из должностей вице-мэра.

Владимир Елистратов принял решение сократить пост вице-мэра по правовым и имущественным вопросам. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на собственные источники в администрации. Эту должность до ноября 2018 года занимал сам Елистратов, пока не был назначен врио главы города.

Ранее вице-мэр курировал правовое управление и комитет по имуществу, теперь эти подразделения будут подчиняться главе напрямую. Агентство отмечает, что соответствующий документ еще не внесли на рассмотрение в гордуму.

Фото с сайта cheladmin.ru

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