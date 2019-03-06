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27.02.2019 г. | 12:32Гости эфира: Бодров Владимир, Иванов Виталий
Владимир Елистратов ликвидирует пост, который он занимал до избрания главой Челябинска
06.03.2019 г. 07:57
Фото с сайта cheladmin.ru
Из структуры челябинской администрации уберут одну из должностей вице-мэра.
Владимир Елистратов принял решение сократить пост вице-мэра по правовым и имущественным вопросам. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на собственные источники в администрации. Эту должность до ноября 2018 года занимал сам Елистратов, пока не был назначен врио главы города.
Ранее вице-мэр курировал правовое управление и комитет по имуществу, теперь эти подразделения будут подчиняться главе напрямую. Агентство отмечает, что соответствующий документ еще не внесли на рассмотрение в гордуму.
Фото с сайта cheladmin.ru
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