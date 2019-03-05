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27.02.2019 г. | 12:32Гости эфира: Бодров Владимир, Иванов Виталий
В Челябинске осудили арбитражных управляющих, которых задержали с миллионом рублей в Lexus
05.03.2019 г. 15:43
Фото с сайта 74.мвд.рф
Центральный районный суд Челябинска вынес приговор двум арбитражным управляющим.
Одну женщину признали виновной в коммерческом подкупе, вторую — в посредничестве. Суд установил, что летом 2017 года арбитражная управляющая запросила за свои услуги в рамках банкротства миллион рублей. За это она обещала содействовать в возвращении бизнесмену задатка в размере более 6 млн рублей. Вторая арбитражная управляющая выступила в качестве посредника.
Женщин задержали 2 июня в автомобиле Lexus. Силовики обнаружили в салоне крупную сумму денег. Челябинки полностью отрицали свою вину. Основную фигурантку дела суд приговорил к пяти годам лишения свободы условно. Посредница получила 2,5 года условно.
Фото с сайта 74.мвд.рф
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