В Челябинске осудили арбитражных управляющих, которых задержали с миллионом рублей в Lexus

Фото с сайта 74.мвд.рф

Центральный районный суд Челябинска вынес приговор двум арбитражным управляющим.

Одну женщину признали виновной в коммерческом подкупе, вторую — в посредничестве. Суд установил, что летом 2017 года арбитражная управляющая запросила за свои услуги в рамках банкротства миллион рублей. За это она обещала содействовать в возвращении бизнесмену задатка в размере более 6 млн рублей. Вторая арбитражная управляющая выступила в качестве посредника.

Женщин задержали 2 июня в автомобиле Lexus. Силовики обнаружили в салоне крупную сумму денег. Челябинки полностью отрицали свою вину. Основную фигурантку дела суд приговорил к пяти годам лишения свободы условно. Посредница получила 2,5 года условно.

Фото с сайта 74.мвд.рф

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