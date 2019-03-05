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27.02.2019 г. | 12:32Гости эфира: Бодров Владимир, Иванов Виталий
ЧелГУ запланировал выборы ректора на 28 марта
05.03.2019 г. 15:15
Фото с сайта pravmin74.ru
В Челябинском госуниверситете определили дату выборов ректора.
Нового ректора ЧелГУ планируют выбрать 28 марта. В пресс-службе университета уточнили, что эта дата сейчас проходит согласование в минобрнауки России.
Ранее аттестационная комиссия ведомства допустила до выборов двух кандидатов. Это декан физического факультета Сергей Таскаев и действующий ректор Диана Циринг, чьи полномочия истекают летом. Кандидатуры еще четырех человек в минобрнауки отклонили.
Фото с сайта pravmin74.ru
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