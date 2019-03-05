ЧелГУ запланировал выборы ректора на 28 марта

Фото с сайта pravmin74.ru

В Челябинском госуниверситете определили дату выборов ректора.

Нового ректора ЧелГУ планируют выбрать 28 марта. В пресс-службе университета уточнили, что эта дата сейчас проходит согласование в минобрнауки России.

Ранее аттестационная комиссия ведомства допустила до выборов двух кандидатов. Это декан физического факультета Сергей Таскаев и действующий ректор Диана Циринг, чьи полномочия истекают летом. Кандидатуры еще четырех человек в минобрнауки отклонили.

Фото с сайта pravmin74.ru

Все новости за 05.03.2019 г.»