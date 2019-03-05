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27.02.2019 г. | 12:32Гости эфира: Бодров Владимир, Иванов Виталий
На улице Свободы ради строительства сквера снесут более десятка зданий
05.03.2019 г. 15:44
Территорию будущего сквера Искусств на улице Свободы очистят от застройки.
Сейчас по адресу Свободы, 8а между бизнес-центрами Newton и «Славянский» располагается 12 построек. Это автомойки, автосервисы, склады и прочие хозяйственные сооружения. Владелец земельного участка передал его в собственность города в конце 2018 года.
Краевед Юрий Латышев рассказал 74.ru, что помимо времянок и хозпостроек на участке есть объект культурного наследия. Здание начала ХХ века, по его словам, могло быть конторой электростанции, которая находится рядом. В городском комитете по имуществу уточнили, что сохранят историческую постройку, а остальные объекты снесут. До 15 мая завершится разработка проекта сквера и его экспертиза, далее пройдут торги по строительству.
Сквер Искусств станет завершением реконструированной набережной реки Миасс на участке от улицы Кирова до Пушкина. Ее благоустраивают к саммитам ШОС и БРИКС, которые пройдут в Челябинске летом 2020 года.
Фото с сайта 74.ru
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